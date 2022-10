Temperaturas voltam a subir na cidade do Rio a partir de terça-feira - Pedro Ivo /Agência O Dia

Publicado 10/10/2022 06:42 | Atualizado 10/10/2022 06:45



Rio - O município do Rio voltou ao estágio de normalidade às 1h30 desta segunda-feira (10), devido à redução dos acumulados de chuva. A cidade estava em mobilização desde às 17h de domingo (9) , por conta da possibilidade de chover e de rajadas de vento moderadas a fortes. Na manhã de hoje, choveu fraco nas estações Barra/Riocentro e Sepetiba, que registraram 0,2 mm.

De acordo com o Centro de Operações (COR), o estágio de normalidade é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo segue instável por conta da circulação de ventos no oceano, que manterá a entrada de umidade na cidade. Assim, o predomínio será de céu nublado e há previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia, podendo ser moderada isolada no período da tarde.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em declínio, sendo a mínima prevista de 16°C e a máxima de 27°C. A partir de amanhã, os termômetros voltam a subir na cidade e não volta a chover até a sexta-feira. Na terça-feira (11), a máxima pode chegar aos 32º C, com mínima de 16º C. Os ventos ficam moderados e o céu nublado a parcialmente nublado. No feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quarta-feira (12), será de céu parcialmente nublado com ventos moderados. Os termômetros podem registrar até 31º C, com mínima de 16º C.

A quinta-feira (13) também pode chegar aos 32º C e a mínima prevista é de 15º C. Os ventos devem ficar fracos a moderados e o dia parcialmente nublado a nublado. Já a sexta-feira pode ter temperatura máxima prevista de 30º C e mínima de 15º C. Com céu parcialmente nublado a nublado, o dia será de ventos fracos a moderados.