Câmera de segurança flagrou momento em que bando armado sai de carro para atacar PMReprodução

Publicado 10/10/2022 12:30 | Atualizado 10/10/2022 12:31

Rio- O policial militar Júlio César Marreto de Oliveira, de 41 anos, baleado no bairro Porto da Pedra , em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, continua internado em estado grave. Ele foi atacado por criminosos no último sábado (8). Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio, o PM responde por homicídio e porte ilegal de arma e cumpre prisão domiciliar.No dia do crime, imagens de câmera de segurança que foram divulgadas nas redes sociais mostram que cerca de quatro bandidos já esperavam pelo policial. O bando aguardava dentro de um carro, na esquina da rua onde supostamente o policial residiria.Na gravação, é possível ver o carro ligado e parado na esquina. Em dado momento, os suspeitos abrem as portas e já saem apontando a arma e disparando. Segundo informações preliminares, todos estavam encapuzados. Após efetuarem os disparos, eles fugiram. O PM foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, onde permanece internado.