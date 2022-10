Pms apreenderam três pistolas, dois radiotransmissores, além de farta quantidade de drogas na comunidade do Jorge Turco, na Zona Norte - Foto: Divulgação/Pmerj

Pms apreenderam três pistolas, dois radiotransmissores, além de farta quantidade de drogas na comunidade do Jorge Turco, na Zona NorteFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 14/10/2022 10:03 | Atualizado 14/10/2022 15:11

Rio - Equipes da Polícia Militar realizaram operações, na manhã desta sexta-feira (13) em três comunidades da Zona Norte do Rio. Militares atuam nas favelas do Chapadão, em Costa Barros, no Jorge Turco, em Coelho Neto, Palmeirinha, em Marechal Hermes e na Vila Joaniza, no bairro da Ilha do Governador. Houve, também, ação na comunidade da Lagoa, no município de Magé, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a assessoria da PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuaram na região das comunidades Jorge Turco e Palmeirinha, na Zona Norte do Rio, com o objetivo de coibir roubos de carga e de veículos. Durante a ação, criminosos efetuaram disparos contra policiais que patrulhavam o local. Houve confronto, e dois homens foram detidos, outros dois foram encontrados feridos e agentes apreenderam três pistolas, uma granada, um rádio comunicador e uma quantidade de drogas. Um dos feridos foi socorrido e conduzido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, no bairro de Marechal Hermes. Não informação sobre o estado de saúde do homem.

Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) realizaram ação na região do Complexo do Chapadão, em Costa Barros. As equipes miravam criminosos que praticam roubos de carga e de veículos na região. Não houve prisões, nem apreensões.

No bairro da Ilha do Governador, agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) e de outros batalhões da Zona Norte atuaram na comunidade da Vila Joaniza visando combater atividades criminosas. Ninguém foi preso e não houve apreensões.

A PM também informou que policiais militares do 34ºBPM (Magé) atuaram no bairro Lagoa, no município de Magé, Região Metropolitana do Rio, contra grupos criminosos instalados na região. Ninguém foi preso.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) informou que na Clínica da Família Assis Valente, localizada na Ilha do Governador, o atendimento à população segue normal nesta sexta-feira (14). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Já as unidades de saúde localizadas nas proximidades do Morro Jorge Turco e da comunidade da Palmeirinha funcionaram normalmente.