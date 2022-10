Uma pistola falsa, um aparelho de telefone celular, um relógio, cartões de banco e documentos foram encontrados com o rapaz - Divulgação / PMERJ

Uma pistola falsa, um aparelho de telefone celular, um relógio, cartões de banco e documentos foram encontrados com o rapazDivulgação / PMERJ

Publicado 20/10/2022 09:38

Rio - Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (20), em Campo Grande, na Zona Oeste.

Segundo a corporação, agentes do batalhão do bairro foram acionados para verificar uma ocorrência na Estrada do Pedregoso. Ao chegarem ao local, policiais apreenderam o menor, que havia sido cercado por populares. De acordo com a PM, o rapaz é suspeito de praticar roubos na região.

Com o adolescente, os agentes apreenderam uma pistola falsa, um aparelho de telefone celular, um relógio, três cartões de banco, uma carteira de identidade, um chip de celular e uma Carteira Nacional de Habilitação.

A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).