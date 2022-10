Tempo esfria durante o fim de semana no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/10/2022 15:00 | Atualizado 21/10/2022 15:05

Rio - Uma frente fria chegou ao Rio, nesta sexta-feira (21), e trouxe pancadas de chuva e forte ventania. Apesar da instabilidade, a temperatura segue alta, com a máxima de 34º C. A primavera tem sido de dias nublados e chuvosos na cidade. Neste fim de semana não será diferente.

"A partir da tarde desta sexta, essas pancadas poderão ser pontualmente fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento moderados a fortes. No sábado, o lento deslocamento desta frente fria manterá o tempo instável na cidade. As temperaturas vão cair bastante", explica Raquel Franco, meteorologista do Sistema Alerta Rio.

Com a passagem da frente fria pelo oceano, a previsão deste sábado é de chuva fraca a moderada em qualquer hora do dia, principalmente à tarde e noite. Dessa maneira, a cidade deve esfriar, com mínima de 17º C e máxima de 27º C.

O domingo mantém a temperaturas amena e o céu nublado. Assim como o vento, a chuva perde intensidade, podendo atingir a cidade a qualquer momento. Para iniciar a semana, a segunda-feira será mais fria, podendo chegar a 15º C. Ainda coberto por algumas nuvens, o sol volta na terça-feira, quando o tempo chuvoso deixa o Rio.