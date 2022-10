A ação é realizada pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) em conjunto com a Naturgy - Divulgação

Rio - Três pessoas foram presas em uma operação da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), realizada nesta sexta-feira (21), contra a exploração de serviços de telecomunicações irregulares feita pelo tráfico de drogas em bairros da Zona Norte do Rio. Os agentes atuaram no Engenho da Rainha e em Tomás Coelho, com apoio da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam denúncias de que traficantes estariam ampliando o domínio sobre esses serviços na região. Sob a ordem dos criminosos, os cabos das operadoras legalizadas estariam sendo cortados, obrigando a população local, inclusive com o uso de violência, a contratar os serviços do tráfico por preços abusivos.

A investigação revelou que cerca de 5 mil residências da região ficaram sem internet por causa do crime. A ação também afeta escolas, hospitais e outros setores, que dependem do serviço. A operação desta sexta-feira (21) conta com o apoio de representantes de operadores de telefonia e técnicos de uma concessionária de energia elétrica.