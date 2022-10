Fornecimento de água nos bairros de Teresópolis foi afetado nesta sexta-feira (21) - Pixabay

Publicado 21/10/2022 15:26 | Atualizado 21/10/2022 15:27

Rio - A cidade de Teresópolis ficou sem abastecimento de água durante três horas, nesta sexta-feira (21), devido à falta de energia elétrica. De acordo com a Cedae, o problema no fornecimento foi provocado por uma falha da concessionária Enel - começou às 10h e se prolongou até às 13h.

Em nota, a companhia esclarece que reestabelecimento total do fornecimento de água deve levar até 48 horas em alguns locais da cidade. Casas e imóveis com caixas d'água e cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento.

"Como nem todos têm reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais", orienta a Cedae.

Segundo a companhia, os clientes que tiverem necessidade podem pedir caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.