As apreensões ocorreram nesta sexta-feira (21) na Rodovia Presidente DutraDivulgação

Publicado 21/10/2022 16:47 | Atualizado 21/10/2022 16:58

Rio - Três diferentes ações da Operação Foco Divisas, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio, resultaram na apreensão de uma carreta com 45 mil litros de gasolina e outros dois caminhões com refrigerantes e guaraná natural. As apreensões ocorreram nesta sexta-feira (21) na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, na Baixada.



O primeiro caminhão foi abordado por volta das 9h30, transportando cerca de 1.500 unidades de guaraná natural sem nota fiscal. A empresa responsável pelo transporte foi autuada, e o material ficou retido. Logo em seguida, os agentes abordaram um segundo caminhão que transportava aproximadamente R$ 17 mil em refrigerantes. A mercadoria apresentava nota fiscal incompatível para a revenda dos produtos.