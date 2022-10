Pastor David Rezeno Gomes é preso em flagrante por crime de falso testemunho - Divulgação

Publicado 21/10/2022 16:04

Rio - Um pastor do município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), na noite de quinta-feira (20), por crime de falso testemunho na investigação sobre a morte do jornalista Robson Ferreira Giorno . Segundo a especializada, o delito de David Rezeno Gomes foi descoberto após comparação entre as declarações prestadas na delegacia e uma petição protocolada no dia 24 de janeiro deste ano. Uma troca de cargos na prefeitura de Maricá teria motivado o crime.

Robson Giorno foi executado em maio de 2019, no bairro do Boqueirão, em Maricá. A vítima estava na porta de casa, por volta das 22h, quando foi atingido por tiros. Ele era dono do jornal "O Maricá" e pré-candidato à prefeitura do município nas eleições de 2020. Robson era filiado ao partido Avante. O jornal "O Maricá" e Robson vinham denunciando em suas publicações políticos que estavam envolvidos com corrupção e possíveis irregularidades na cidade.



Há exatos 10 dias antes da sua morte, o jornalista havia publicado uma reportagem contra o deputado federal Filippe Poubel. À época, Robson afirmou que o parlamentar havia comprado uma mansão na cidade avaliada em quase R$ 1 milhão. Segundo a reportagem, o parlamentar não teria condições de adquirir o imóvel, já que ele teria declarado ter bens de apenas R$ 55 mil. No dia seguinte à reportagem, Robson usou as redes sociais onde afirmou que iria à Polícia Federal para que a denúncia da matéria fosse investigada pelo órgão.

David passou a noite na delegacia e foi encaminhado posteriormente para o sistema prisional, onde vai passar por audiência de custódia no sábado (22).

