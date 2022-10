Suspeito foi preso por PMs do 3º BPM; troca de tiros levou pânico a moradores de um condomínio no Cachambi - Reprodução

Publicado 28/10/2022 09:06

Rio - Pareceu cena de filme, mas era vida real. Um suspeito foi preso após perseguição que terminou dentro de condomínio no Cachambi, Zona Norte do Rio, por volta das 20h30 de quinta-feira (27). Ele e outros dois, que conseguiram escapar, tinham acabado de roubar um carro na Linha Amarela. A troca de tiros levou pânico aos moradores do local.

De acordo com a corporação, três criminosos renderam um motorista na saída 4, na altura de Pilares, na Zona Norte. Policiais que estavam na região começaram a perseguir os suspeitos. Próximo a portaria do condomínio Norte Nobre, na Avenida Dom Hélder Câmara, o grupo se separou: dois deles conseguiram fugir, levando o carro roubado, mas um homem entrou nas dependências do local na tentativa de escapar dos agentes.

Houve gritos e correria entre os moradores do condomínio, que se assustaram com a troca de tiros. O homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso logo depois em um terreno que é anexo ao condomínio. Com ele, foi apreendida uma pistola.



O caso foi registrado na 23ª DP (Méier), para onde também foi levado o preso. A Polícia Civil informou que a investigação já está em andamento e diligências serão feitas para identificação e prisão dos fugitivos.