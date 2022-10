Caso aconteceu em Ilhéus, onde o morador do Rio passava férias - Reprodução TV Bahia

Publicado 28/10/2022 13:24 | Atualizado 28/10/2022 13:27

Rio - Um morador do Rio de Janeiro, identificado como Daniel Carvalho da Silva, de 31 anos, morreu eletrocutado durante uma viagem de férias em Ilhéus, na Bahia. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (26), no bairro Barra do Itaípe.



Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, o caso foi registrado na 1ª DT/Ilhéus como morte acidental. De acordo com a instituição, Daniel foi alvo de um choque elétrico enquanto estava em uma casa na Avenida Ubaitaba.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região para realização de uma perícia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O laudo da perícia deve ficar pronto em 30 dias.

Uma câmera de segurança flagrou um curto-circuito em um poste próximo à residência onde Daniel estava. No momento do acidente, ele estava na varanda. As imagens mostram pessoas que estavam em um bar, embaixo da casa onde a vítima morreu, correndo por causa do estouro.

Ao DIA, a empresa Neoenergia Coelba, responsável pela energia da região, lamentou o acidente ocorrido com o morador do Rio. "A distribuidora esclarece que, logo após tomar conhecimento da ocorrência, encaminhou uma equipe imediatamente ao local para adotar as medidas cabíveis. As causas estão sendo apuradas. A empresa se coloca à disposição da família para prestar o auxílio necessário", disse em comunicado.