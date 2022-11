Alex de Jesus da Silva, 43 anos, deu entrada desorientado na unidade na última segunda (31) depois de cair de uma escada dentro de casa - Arquivo Pessoal

Publicado 03/11/2022 12:11 | Atualizado 03/11/2022 13:47

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento do pintor Alex de Jesus da Silva, 43 anos, após, de acordo com familiares, ele ter deixado o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, nesta terça-feira (1°), sem receber alta médica. O homem deu entrada desorientado na unidade na última segunda (31) depois de cair de uma escada dentro de casa, na comunidade do Terreirão, no Recreio, Zona Oeste.

O irmão de Alex, Anderson de Jesus da Silva, preocupado, esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro nesta quarta (2) buscando informações. Anderson afirmou que levou o pintor ao hospital na segunda-feira (31) pois ele apresentava olho roxo, fraturas no maxilar e estava muito desorientado após a queda. Ele alega, no entanto, que o irmão caiu na sexta (28) mas que recusou atendimento do Samu para ser levado ao hospital.



"Quando ele caiu, estava com uma moça em casa que chamou o Samu, mas ele resistiu muito e não quis ser atendido, eu só fiquei sabendo no domingo, quando estranhei que ele não foi lá para casa como de costume. Eu mandei mensagem e ele começou a falar nada com nada, foi quando essa moça pegou meu número e começou a me contar o que tinha acontecido", disse.

O irmão de Alex, Anderson de Jesus da Silva, esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro nesta quarta (2) buscando informações Pedro Medeiros/Agência O DIA



Segundo Anderson, ele precisou inventar que iria o levar na casa de um tio para colocar ele no carro e encaminhar ao hospital.



"Eu peguei o carro e vi o estado dele, muito desorientado, e levei para o Hospital Lourenço Jorge, chegando lá, viram que ele tinha múltiplas fraturas do crânio, na face e maxilar também, além de um olho bem roxo. Depois do primeiro atendimento, transferiram ele para o Hospital Souza Aguiar, lá eles atenderam, o médico viu o exame dele e falou que ele teria que ficar internado para, na terça, fazer novos exames, uma comparação e uma drenagem no cérebro. Só que na terça, quando minha prima foi lá, ninguém sabia onde ele estava, só depois que mostraram o prontuário para ela, aí ela viu que ele não tinha dado saída, constava que ele estava internado, mas não estava em lugar nenhum do hospital, e na última avaliação foi escrito que ele estava muito alterado, a gente acha que ele fugiu porque estava desorientado, mas ninguém sabe nos informar nada", esclareceu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio), a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que Alex de Jesus da Silva estava internado para observação pela neurocirurgia, porém deixou a unidade sem aguardar a alta médica. Ainda reiterou que como Alex era um paciente maior de idade e lúcido, o hospital não tem poder legal de retê-lo contra sua vontade.



Anderson afirma que realizou um registro de ocorrência do desaparecimento na terça-feira (1º) na Cidade da Polícia, mas que até agora não teve nenhuma atualização do paradeiro do irmão. "Eu vim no IML ver se algum corpo deu entrada aqui com as características dele, mas graças a Deus não tinha. Agora é procurar na rua e ver se ele está vagando", lamentou.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) realiza diligências para localizá-lo e esclarecer as circunstâncias.

Nas redes sociais, Anderson pede ajuda para encontrar o irmão. Quem tiver informação pode entrar em contato através dos seguintes telefones: 21 99669-5799 ou 21 972617671.

