Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a doação de 7 mil peças de roupas para a população economicamente vulnerável do município do Rio - Divulgação / TJ-RJ

Publicado 07/11/2022 13:49

Rio - Sete mil peças de roupa e calçados falsificados, que foram apreendidas pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, por determinação do juízo da 5ª Vara Empresarial da Capital, serão doadas para a população em situação economicamente vulnerável no município do Rio, de acordo com Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Entre os modelos estão bermudas, blusas, bonés, bolsas, calças, casacos, shorts e tênis, que serão serão distribuídos de acordo com a necessidade de cada local na cidade.

Na última sexta-feira (4), a Comissão de Articulação de Programas Sociais (COAPS), do TJRJ, recebeu a segunda remessa, com 500 unidades apreendidas pela Polícia Civil, que foi entregue a 2ª Vara de Infância, Juventude e do Idoso do Rio, com o objetivo de que fosse destinado às instituições de acolhimento a adolescentes e da população em situação de rua, além do público assistido pelo Núcleo de Audiência de Apresentação (NAAP). O material recebido será encaminhado para a Unidade de Reinserção Social Haroldo Costa, na Taquara, bairro da Zona Oeste, onde será distribuído para a população.

A primeira leva, também contendo 500 peças, já havia sido direcionada para Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas de Infância e Juventude e Idoso (Cevij).

Para a distribuição do material, foi necessário, primeiro, que as peças passassem por um trabalho de descaracterização. A tarefa, feita através de corte, costura e pintura, foi realizada por pessoas em cumprimento de pena, tanto no regime aberto como no semiaberto. Esse trabalho está sendo efetuado pela Fundação Santa Cabrini, por meio de uma parceria entre a COAPS e a Vara de Execuções Penais, com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.