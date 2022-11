Casa desaba e mata uma mulher na Rua Paula Ramos, no Rio Comprido, na sexta-feira (4) - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 07/11/2022 14:16 | Atualizado 07/11/2022 14:17

Rio – Foi enterrado no início da tarde desta segunda-feira (7) o corpo de Maria das Graças Soares, de 64 anos, morta após sua casa desabar na comunidade Paula Ramos, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (4) . Familiares, amigos e vizinhos foram ao Cemitério do Catumbi para prestar suas últimas homenagens. Não houve velório.