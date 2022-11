Caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) - Google Street View

Caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso)Google Street View

Publicado 13/11/2022 14:28 | Atualizado 13/11/2022 14:37

Rio - Um homem, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos, foi preso em flagrante na última sexta-feira (11) na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, um brinquedo erótico também foi encontrado junto com o homem e a vítima.

De acordo com a PM, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) estavam em patrulhamento pela Avenida Horácio Macedo quando viram um carro estacionado em um local deserto. Na abordagem, a equipe viu o homem e a criança no banco traseiro. O comando da unidade informou que o suspeito foi questionado sobre o assunto, mas apresentou versões confusas.

Os militares realizaram uma revista no carro e encontraram um brinquedo erótico no banco do veículo. O suspeito então foi preso e encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

Se condenado, o homem pode cumprir uma pena de 8 a 15 anos.