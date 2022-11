Cariocas lotam praia neste domingo de feriadão - Cleber Mendes / Agência O DIA

Cariocas lotam praia neste domingo de feriadãoCleber Mendes / Agência O DIA

Publicado 13/11/2022 14:41 | Atualizado 13/11/2022 15:18

Rio - Depois de fortes chuvas na última sexta-feira (11) e tempo nublado, os cariocas aproveitaram o calor e sol deste domingo (13) de feriadão. Mesmo com algumas nuvens no céu, as praias ficaram lotadas e muitos turistas e moradores buscaram se refrescar no mar. A máxima prevista é de 33ºC na cidade do Rio, sem previsão de chuva.