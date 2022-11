A operação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Reprodução

Publicado 17/11/2022 13:24 | Atualizado 17/11/2022 13:46

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam nesta quinta-feira (17) uma operação para prender 56 pessoas ligadas à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) na região de Campos dos Goytacazes, cuja liderança é desempenhada por Wescley Silva Monteiro, o Ben 10, segundo o MPRJ.

Até o início da manhã, 47 pessoas já haviam sido presas, incluindo o policial militar Leonardo Guimarães, que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições. De acordo com o MPRJ, o policial e outro agente, que já estava preso, são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas nas localidades de Santa Maria e Santo Eduardo, em Campos, pertencentes a um grupo rival ao chefiado por Ben 10. Também foram apreendidos 19 celulares em presídios e 425 papelotes de cocaína.

A ação está sendo realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria da Polícia Militar.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, e nas cidades capixabas de Mimoso do Sul e Apiacá, todas elas áreas dominadas pelo grupo, conforme apontou a investigação do Gaeco. Também estão sendo cumpridos mandados de busca em presídios da capital, de Campos, Japeri, Niterói e Cariacica-ES.



De acordo com o MPRJ, as investigações tiveram início após a apreensão, com Ben 10, durante uma abordagem policial realizada no ano passado, de um caderno contendo anotações do tráfico, além do aparelho celular do denunciado. Após ter sido deferida a quebra de sigilo de dados do telefone apreendido, foram extraídos arquivos de conversas, áudios, vídeos, fotografias, agenda telefônica e histórico de chamadas, que demonstraram que Ben 10, além de líder de uma organização criminosa integrante da facção do Terceiro Comando Puro (TCP), também é o principal narcotraficante em atuação no extremo norte do estado, abrangendo as cidades do Norte e Noroeste Fluminense, bem como outras da região sul do Espírito Santo.



Os dados obtidos pelos investigadores demonstraram que os 56 denunciados, liderados por Ben 10, fazem parte de um grupo criminoso que atua de forma generalista para traficar entorpecentes, com a presença de gerentes gerais, e que, através das ordens do seu líder, também estão envolvidos na prática de homicídios, motivados pela disputa do tráfico nas áreas dominadas pela organização.



“É importante salientar que Wescley exerce o comando pleno das organizações, ainda que eventualmente não atue diretamente na prática de atos de execução propriamente ditos, a venda do material entorpecente, sendo o responsável pela constituição da célula criminosa que atua na atividade ilícita na região e pelo comando desta. Também é importante se ter em conta que o investigado está associado a vários grupos delimitados territorialmente, tendo cada um destes uma liderança e organização locais e, como líder maior, o citado Wescley”, destaca um dos trechos do pedido de prisão temporária encaminhado à 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes.