Passageiros enfrentam nova manhã de transtornos nos ramais Japeri e Deodoro - Santa Cruz

Publicado 23/11/2022 07:04

Rio - Passageiros enfrentam transtornos na manhã desta quarta-feira (23), por conta de ocorrências nos sistemas de sinalização da SuperVia, que afetam a circulação dos ramais Japeri e Deodoro - Santa Cruz. No primeiro, não haverá partidas de trens expressos das estações de Nova Iguaçu e Queimados para a Central do Brasil. Já as composições paradoras do segundo, também com destino à Central, saem de Bangu e não há partidas de Campo Grande.

De acordo com a concessionária que administra o sistema de trens, o ramal Deodoro - Santa Cruz opera com intervalo médio de 20 minutos. Também nesta quarta-feira, das 8h às 17h, haverá serviço de manutenção nas proximidades da estação Santa Cruz e, das 10h às 14h, na rede aérea entre as estações de Paciência e Santa Cruz. Já o intervalo médio do Japeri para a Central é de 15 minutos. Nas redes sociais, passageiros se queixaram dos transtornos.

"Todo dia a mesma palhaçada e os prejudicados somos nós, eu pelo menos pego o trem super lotado quando consigo entrar e estou chegando super atrasada por conta dessa palhaçada deles", desabafou uma usuária. "Seria melhor e mais fácil informar que isso será permanente. Todo dia a mesma coisa", se queixou outro. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver passageiros caminhando pelos trilhos para conseguirem embarcar em outro trem.

Ainda de acordo com a SuperVia, os demais ramais estão circulando dentro do horário programado, com intervalo médio de 25 minutos no Belford Roxo, de 20 minutos no Saracuruna, no trecho entre a Central e Gramacho, e de 24 entre Gramacho e Saracuruna.