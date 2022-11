A defesa do ex-parlamentar já chegou a solicitar um habeas corpus, mas no último dia 17, o pedido foi negado - Vanessa Ataliba

A decisão foi da juíza Simone de Faria Ferraz, da 43ª vara Criminal do TJRJ. No entanto, o processo está em segredo de Justiça. A defesa do ex-parlamentar já chegou a solicitar um habeas corpus, mas no último dia 17,



O youtuber está preso na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, que integra o



Segundo a vítima, no local, Gabriel teria usado de violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher.

Rio- O Tribunal de Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Gabriel Monteiro pelos crimes de violação sexual mediante fraude e assédio sexual contra seus ex-assessores. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23). O ex-vereador já está preso por estupro contra uma vendedora desde o último dia 7.A decisão foi da juíza Simone de Faria Ferraz, da 43ª vara Criminal do TJRJ. No entanto, o processo está em segredo de Justiça. A defesa do ex-parlamentar já chegou a solicitar um habeas corpus, mas no último dia 17, o pedido foi negado O youtuber está preso na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, que integra o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, desde o dia 9 de novembro, quando foi transferido. Ele teve o primeiro mandado de prisão expedido pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, que aceitou a denúncia do Ministério Público sobre o crime de estupro que ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, uma jovem, de 23 anos, afirmou que conheceu Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, e teria ido com ele para a casa de um amigo, no Joá, na Zona Sul.Segundo a vítima, no local, Gabriel teria usado de violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher.

Procurada, a defesa de Gabriel Monteiro não comentou a nova decisão.

Mandato cassado e eleições

Gabriel Monteiro teve o mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou no dia 18 de agosto por quebra de decoro parlamentar. Dos 50 votos possíveis, 48 foram pela casssação do ex-parlamentar, e dois pela não. Esses votos foram do próprio Gabriel e do vereador Chagas Bola.

No mesmo mês, no dia 31, por 6 votos a 1, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) indeferiu na o registro de candidatura de Gabriel Monteiro (PL) a deputado federal pelas eleições de 2022. Ele, no entanto, apoio as campanhas da irmã e do pai, que foram eleitos.

Com 99,03% das urnas apuradas, Gisele Monteiro (PL), irmã de Gabriel, foi escolhida por 94.556 eleitores, tornando-se a 10ª candidata mais votada para a A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Já Roberto Monteiro (PL), pai do youtuber, teve 93.587 votos, sendo o 19º mais votado do Rio para a Câmara dos Deputados.