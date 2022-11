Quartel do 22º GBM (Volta Redonda) foi acionado para o local - Divulgação

Quartel do 22º GBM (Volta Redonda) foi acionado para o localDivulgação

Publicado 24/11/2022 17:30

Rio – Um homem ficou ferido na manhã desta quinta-feira (24) em um acidente envolvendo um caminhão e um carro no Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do 22º GBM (Volta Redonda) foi acionado às 11h15 para prestar socorro. O homem ferido foi atendido e liberado no local.