O abastecimento será retomado assim que for finalizada a manutenção preventiva, prevista para às 20h - Divulgação

Publicado 25/11/2022 08:18

Rio - Moradores da cidade do Rio de Janeiro e de outros sete municípios da Baixada Fluminense precisam economizar água a partir desta sexta-feira (25), pois serão afetados diretamente pela interrupção no fornecimento de água para realização de uma manutenção na Estação de Tratamento do Guandu. A previsão é de que a situação seja normalizada somente na segunda-feira (28).

Desde às 4h, a Cedae realiza a manutenção anual do sistema como parte da preparação para o verão deste ano, que deixa toda a rede, incluindo os dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão, sem água até às 20h. De acordo com a companhia, a estação entrará em operação imediatamente após a conclusão dos reparos.

A vistoria e manutenção visa garantir abastecimento contínuo no período mais quente do ano, onde o consumo aumenta. O Sistema Guandu é responsável pelo fornecimento de de mais de 9 milhões de pessoas na capital e nas cidades de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

Segundo a companhia, o retorno do abastecimento será feito de forma gradativa e os moradores de áreas próximas à estação de tratamento, localizada em Nova Iguaçu, devem receber primeiro. Já em locais mais distantes, a normalização na distribuição deve demorar um pouco mais.

A recomendação é que a população reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

O serviço mobiliza mais de 500 profissionais entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. A ação permite reparos e correções necessárias, como instalação de equipamentos, reparos de vazamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das redes e das instalações, que só podem ser realizados com os tanques totalmente secos. Ao todo, estão sento realizados 93 serviços na rede de produção.

Daniel Okumura, diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, destacou a importância da realização destes reparos antes da chegada do verão.

"A manutenção anual otimiza e aumenta a segurança da operação do sistema, pois permite identificar e corrigir irregularidades a fim de prevenir ocorrências futuras que exijam novas paralisações. A ação é fundamental para que o sistema esteja pronto para o período de maior demanda", explicou.

A Cedae ainda reforça que a responsabilidade pela distribuição de água nas localidades é das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, desde o leilão de parte dos serviços.

As três empresas divulgaram informações sobre a manutenção realizada na Cedae e as ações preventivas que vão ocorrer durante a interrupção do abastecimento.

A concessionária Aguás do Rio vai aproveitar a parada programa para fazer 56 intervenções necessárias nos sistemas de água, como a substituição de registros e válvulas, reparo de tubulações deterioradas e modernização de equipamentos.

A empresa destacou a realização das seguintes melhorias: a instalação de comportas automáticas no principal sistema de transporte de água da capital, o túnel canal; o reparo de vazamentos na adutora que abastece a Zona Norte da capital; e a divisão em setores de outra adutora, na Baixada Fluminense. Com a intenção de que os reparos sejam feitos a tempo, a Águas do Rio iniciou os procedimentos na noite de quinta-feira (24).

Já a Iguá Rio, que atende moradores de 19 bairros da Zona Oeste, como Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, preparou um plano de intervenção para melhorias na rede, com 200 profissionais que vão atuar em diversos pontos, mas não especificou quais serviços seriam realizados.

A concessionária Rio+Saneamento, responsável por levar água para 24 bairros da Zona Oeste da Capital (região da AP-5), não informou sobre serviços de manutenção na rede de distribuição.