Armamento estava com a numeração suprimida dentro da bagagem dos dois homensDivulgação

Publicado 26/11/2022 10:48 | Atualizado 26/11/2022 14:19

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, no início da manhã deste sábado (26), dois homens que transportavam 84 pistolas na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, município do Sul Fluminense. De acordo com a PF, o armamento interceptado vinha de origem de São Paulo, e tinha como destino o Rio de Janeiro.

Segundo os policiais, o armamento estava oculto na bagagem dos dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, dentro de um ônibus da rede 1001. As pistolas, que estavam com a sua numeração suprimida, foram localizadas após uma fiscalização de rotina feita por policiais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE).De acordo com o apurado até o momento, as armas seriam destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da PF no Rio para a formalização da prisão em flagrante e responderão pelo crime de porte ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.