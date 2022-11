Gabriel Caetano Freixo dos Santos foi baleado na cabeça ao ser recusar a entregar moto para assaltantes - Reprodução/Redes Sociais

Gabriel Caetano Freixo dos Santos foi baleado na cabeça ao ser recusar a entregar moto para assaltantesReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/11/2022 09:31 | Atualizado 28/11/2022 13:02

Rio - O jovem Gabriel Caetano Freixo dos Santos, de 19 anos, encontrado morto dentro de uma loja em Anchieta , na Zona Norte do Rio, neste domingo (27), foi vítima de crimonosos que tentaram roubar sua motocicleta. A vítima trabalhava sozinha na pet shop da família, na Estrada do Engenho Novo, quando os bandidos se aproximaram e anunciaram o assalto. O rapaz foi encontrado já sem vida no estabelecimento, na manhã de ontem, por militares do Corpo de Bombeiros.

fotogaleria

De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, Gabriel foi abordado pelos assaltantes, teria se recusado a entregar o veículo e jogado a chave para dentro da loja. Em seguida, ele foi baleado na cabeça pelos criminosos, que fugiram do local. Moradora do bairro há 30 anos, ela conta que havia passado na pet shop mais cedo, que estava fechada, e ao voltar algum tempo depois, encontrou o estabelecimento revirado e o jovem baleado.

"Eles (assaltantes) queriam a moto dele e ele jogou a chave lá no canto (da loja), não deu a chave. Então, eu acho que aquela bagunça foi porque eles começaram a procurar a chave ali e não acharam, aí pegou (atirou contra) ele. Ele era muito simpático, muito gente boa, eles (a família) não tinham inimizade com ninguém, são evangélicos. Eu vi esse menino bebê, porque moro aqui há 30 anos, vi ele e a irmãzinha dele nascerem", lamentou a testemunha, que é enfermeira e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Ao chegar ao local, a PM e os bombeiros já encontraram o jovem sem vida. A área e a motocicleta, que não foi levada, passaram por perícia da Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. Na manhã desta segunda-feira (28), familiares foram ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto para a liberação do corpo. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento do jovem.

"Meu domingo ontem acabou depois que aquilo ali aconteceu. Hoje eu levantei pensando: "meu Deus, como é que vai ser daqui em diante para eles?", porque eu tenho um filho, um neto praticamente da idade dele, então me coloco no lugar, é muito difícil, fiquei desesperada. Eu quase não dormi, tomei calmante. Muito triste", desabafou a enfermeira.

Nas redes sociais, moradores de Anchieta se queixaram da violência na região. "Gabriel era um menino de ouro, Anchieta está de luto", escreveu uma pessoa. "Misericórdia, nem trabalhando as pessoas tem paz", desabafou outra. "Meu Deus, não se pode nem trabalhar com segurança", comentou mais uma.