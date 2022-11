William Lourenzo, de 48, foi baleado na última quarta-feira (23), em uma tentativa de assalto ocorrida na Comunidade da Vila Aliança, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Facebook

Publicado 28/11/2022 09:40

Rio - O motorista de caminhão William Lúcio Lourenzo, de 48 anos, não resistiu e morreu na noite do último domingo (27), após quatro dias internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Ele havia sido baleado na cabeça durante um assalto em Senador Camará, na Zona Oeste.

Através das redes sociais, o irmão da vítima, Wallace Lourenzo, comunicou a morte do caminhoneiro e agradeceu o apoio que a família recebeu nos dias em que William esteve internado.

“Estou indo lá para o Rio de Janeiro buscar o meu irmão, ele não resistiu. Muito obrigado pelo carinho de todos, orem pela família. Obrigado a todo mundo ajudando, compartilhando e perguntando. Eu creio que eu vou ficar firme, vou ficar forte. Eu tenho certeza que lá no céu eu vou reencontrar com o meu irmão. Orem pela minha família e pela minha mãe, estou sem chão", desabafou.

William Lourenzo, natural de Três Pontes, em Minas Gerais, estava fazendo uma entrega no Rio, na última quinta-feira (24), quando, segundo a Polícia Militar, a vítima e um ajudante passaram pela Estrada do Taquaral, na Comunidade da Vila Aliança, localizada no bairro de Senador Camará, Zona Oeste do Rio e foram abordados por criminosos.

Assustado com o assalto, o motorista tentou escapar, mas foi baleado na cabeça. O ajudante não se feriu. William foi socorrido por populares até o Hospital Municipal Albert Schweitzer em Realengo, onde estava internado há quatro dias em estado grave.