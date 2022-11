Adolescente de 14 anos permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/11/2022 10:20 | Atualizado 28/11/2022 10:21

Rio - O adolescente de 14 anos que ficou ferido em um acidente com fogos de artifício na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, permanece internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A vítima brincava com os artefatos, após o jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo, na última quinta-feira (24), que explodiram e acabaram atingindo ela e uma criança de 9 anos, que não resistiu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde do menino permanece grave nesta segunda-feira (28).