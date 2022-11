A ação é fundamental para que o sistema esteja pronto para o período do verão - Divulgação

A ação é fundamental para que o sistema esteja pronto para o período do verãoDivulgação

Publicado 28/11/2022 10:45

Rio - O abastecimento de água no município do Rio e em bairros da Baixada Fluminense deverá ser normalizado de forma gradativa até a noite desta segunda-feira (28), variando conforme as características de cada região. O sistema foi afetado pela manutenção anual feita pela Cedae no sistema Guandu, finalizada na madrugada de sábado (26).A manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e pelos subsistemas de água tratada Marapicu e Lameirão. Responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas na região, passa por um ‘check-up’ anual para garantir pleno funcionamento durante o verão.O serviço, que mobilizou mais de 600 profissionais da Companhia, incluiu restauros e correções necessárias, como instalação de equipamentos, reparos de vazamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das redes e das instalações. A ação é fundamental para que o sistema esteja pronto para o período do verão, que tem a maior demanda. A operação da ETA foi retomada após a conclusão da distribuição.Durante a paralisação, a Águas do Rio realizou 61 melhorias em diversos municípios de sua área de atuação, muitas de grande porte. Durante o serviço interrompido, moradores relataram falta de água em diversos municípios.