Publicado 28/11/2022 12:56

Rio - As inscrições do projeto Sua Ideia Pode Virar Selo, promovido pelo Correios, se encerram na próxima quarta-feira (30). A ação permite que pessoas de todo o Brasil enviem suas ideias de temas para a confecção dos selos postais que serão emitidos em 2024.

Para participar, é necessário preencher um cadastro no site da estatal e as sugestões enviadas precisam estar relacionadas a fatos históricos ou a datas comemorativas no ano de celebração do respectivo centenário ou a cada cinquenta após o esse registro.

Personalidades com reconhecida contribuição nas áreas sociocultural, artística, científica, educativa ou econômica podem ser indicadas para a homenagem. Aniversários de municípios, também podem ser aceitos, desde que estejam na ocorrência do terceiro centenário da cidade em diante.

Os critérios de escolha das sugestões constam na portaria do Ministério das Comunicações (MCOM) sobre o concurso.