Publicado 28/11/2022 12:04 | Atualizado 28/11/2022 12:05

Rio - O bombeiro Ralf Gonçalves Crespo, de 47 anos, baleado em serviço por um homem que invadiu o Centro de Manutenção Regional da Corpo de Bombeiros, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, permanece internado em estado grave no Hospital Ferreira Machado (HFM), no Centro da cidade, nesta segunda-feira (28). O sargento reagiu a uma tentativa do suspeito, identificado como Danilo Machado, 32, de roubar uma motocicleta e os dois entraram em luta corporal e trocaram tiros.

De acordo com a Prefeitura de Campos, Ralf passou por cirurgia e, após o procedimento, foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade de saúde. Danilo, que também ficou ferido, foi medicado, tem quadro estável e permanece em repouso na clínica médica, sob custódia da polícia. Neste domingo (26), familiares do sargento usaram as redes sociais para fazer um apelo por doação de sangue para o militar.

O sangue do bombeiro é O- e as doações podem ser realizadas no hemocentro do Hospital Ferreira Machado, apresentando o nome completo do militar na unidade. Confira abaixo quem pode doar. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e que a investigação está em andamento na 134ª DP (Campos dos Goytacazes) para esclarecer a motivação do crime. Assistentes sociais do Corpo de Bombeiros presta apoio à família da vítima.

Saiba o que precisa para doar sangue



- Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal); Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

- Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial; serão aceitos documentos digitais com foto.

- Pesar no mínimo 50 kg.

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

- Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

- A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulher.

- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.