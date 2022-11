José Eduardo Neves Cabral é visto saindo de casa minutos antes de a Polícia Federal prendê-lo na última quarta-feira (23) - Reprodução

José Eduardo Neves Cabral é visto saindo de casa minutos antes de a Polícia Federal prendê-lo na última quarta-feira (23)Reprodução

Publicado 28/11/2022 10:25 | Atualizado 28/11/2022 10:53

Rio - José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, teve a saída do condomínio onde mora na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, registrada minutos antes de a Polícia Federal chegar para prendê-lo. Ele deixou o prédio às 5h28 da última quarta-feira (23). No dia seguinte, entregou-se na Superintendência da Federal na Zona Portuária, quando já era considerado foragido. As imagens foram exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, e confirmadas pelo DIA junto a fontes da PF.

José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi preso nesta quinta-feira (24) Reprodução

José Eduardo é dono da produtora ZC Entretenimento, de eventos, feiras e shows. Ele tem 26 anos e é filho do ex-governador com a primeira mulher, Suzana.

Procurada, a defesa de José Eduardo rechaça a informação que o relatório da Polícia Federal impute ao seu cliente todos os crimes que vêm sendo apontados pela imprensa e, àqueles que ele é, de fato, indiciado, o advogado tem absoluta certeza de sua inocência. Na questão que diz respeito a uma possível fuga para não ser preso, Rafael Kullmann afirmou que "se tivesse saído para não ser preso, ele não teria se apresentado no dia seguinte de forma espontânea". Somando-se ao fato da mulher do acusado estar grávida de sete meses e a gestação ser de risco, o que, de acordo com o advogado, afasta qualquer chance da saída antes da chegada dos agentes ter o dolo de evasão. A investigação afirma que a quadrilha tinha participação, ao todo, de 27 pessoas. Na manhã desta segunda-feira (28), mais três alvos da operação Smoke Free, com mandados de prisão preventiva expedidos em seus nomes, se apresentaram à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro. Com isso, sobe para 17 o número de presos, segundo confirmou a PF à reportagem. O grupo era dividido em cinco níveis: chefia, gerência, operadores, segurança e o setor de lavagem de dinheiro. Quinze PMs e um agente da própria PF de nome Alan Cardoso Inácio de Assis, que está foragido, são acusados de ligação com o esquema. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens dos acusados no total de R$ 300 milhões.José Eduardo, que está preso junto com o pai numa unidade da PM , é acusado pelo Ministério Público Federal de ser responsável pela tarefa de emitir notas fiscais falsas, determinar que seguranças extorquissem dinheiro e ameaçassem comerciantes para vender apenas os cigarros da Sulamericana. Além de ocultar, dissimular valores e enviar dinheiro ao exterior.Procurada, a defesa de José Eduardo rechaça a informação que o relatório da Polícia Federal impute ao seu cliente todos os crimes que vêm sendo apontados pela imprensa e, àqueles que ele é, de fato, indiciado, o advogado tem absoluta certeza de sua inocência. Na questão que diz respeito a uma possível fuga para não ser preso, Rafael Kullmann afirmou que "se tivesse saído para não ser preso, ele não teria se apresentado no dia seguinte de forma espontânea". Somando-se ao fato da mulher do acusado estar grávida de sete meses e a gestação ser de risco, o que, de acordo com o advogado, afasta qualquer chance da saída antes da chegada dos agentes ter o dolo de evasão.

A defesa de Adilson Oliveira, o Adilsinho, não respondeu aos contatos da reportagem. Se assim o fizer, a matéria será atualizada.