Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) impediram um assalto a um caminhão de carga, em Guadalupe, Zona Oeste do Rio - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/11/2022 12:39

Rio - Policiais militares do programa Bairro Presente, do 14ºBPM (Bangu), recuperaram um caminhão frigorífico que estava sendo assaltado na manhã desta segunda-feira (28), em Guadalupe, Zona Oeste do Rio.



De acordo com a PM, os agentes estavam fazendo um policiamento pela Estrada do Camboatá, quando suspeitaram ao ver o veículo sendo seguido de perto por um carro. A equipe policial se deslocou até os veículos e abordou o caminhão.

Durante a ação, com a aproximação das viaturas, os suspeitos envolvidos no assalto fugiram no carro que dirigiam, deixando o caminhão para trás. Até o momento, ninguém foi preso.O motorista foi resgatado ileso e a carga de frango que era transportada pelo caminhão foi recuperada intacta.A ocorrência está em andamento.Na mesma manhã, outro caminhão foi recuperado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por policiais do batalhão do mesmo município.Segundo a corporação, equipes da unidade estavam no bairro Jardim Gramacho quando foram informados sobre um possível roubo de carga que estaria em acontecendo no local. Os agentes fizeram uma busca pela região e conseguiram localizar o veículo que estava sendo roubado.Durante a abordagem, a carga de cloro que era transportada foi recuperada intacta e o motorista do caminhão foi resgatado sem ferimentos e passa bem. Os suspeitos conseguiram fugir e ninguém foi preso até o momento.A ocorrência está em andamento.Nos últimos 45 dias, pelo menos 15 ocorrências envolvendo roubos de carga foram registrados na cidade do Rio. Na última quarta-feira (23), um caminhoneiro natural de Três Pontes, Minas Gerais, foi baleado na cabeça durante um assalto em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. William Lourenzo, de 48 anos, morreu na noite do último domingo (27) , após quatro dias internado.