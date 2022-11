William Lúcio Lourenzo faleceu, aos 48 anos, no último domingo (27) - Reprodução / Facebook

Publicado 29/11/2022 13:16

Rio - O motorista de caminhão, William Lúcio Lourenzo, de 48 anos, que morreu no último domingo (27), após quatro dias internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, será enterrado na tarde desta terça-feira (29), no município de Três Pontas, em Minas Gerais, sua cidade natal. O sepultamento está marcado para às 14h, no Cemitério Municipal Jardim Bom Astor.

Na última quarta-feira (23), William estava fazendo uma entrega no Rio quando, segundo a Polícia Militar, a vítima e um ajudante foram abordados por criminosos na Estrada do Taquaral, localizada na Comunidade da Vila Aliança, no bairro de Senador Camará, Zona Oeste do Rio.