Cedae fez manutenção no sistema Imunana-Laranjal - Divulgação

Cedae fez manutenção no sistema Imunana-LaranjalDivulgação

Publicado 29/11/2022 12:40

Rio - O serviço de distribuição de água para as cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu), e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, além da Ilha de Paquetá, foi retomado por volta das 9h35 desta terça-feira (29) após manutenção realizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) no Sistema Imunana-Laranjal.

Segundo a Cedae, não houve contratempos durante as manutenções. Equipes fizeram testes operacionais em um grupo de motobomba da elevatória de água bruta que compõe o sistema e, durante o serviço, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal operou com aproximadamente 85% da capacidade.

De acordo com a Companhia, a produção de água foi normalizada logo após a conclusão da manutenção e o abastecimento retomado imediatamente.

No último sábado (26), a Companhia concluiu a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu , composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e pelos subsistemas de água tratada Marapicu e Lameirão. O serviço foi uma espécie de 'check-up' anual para garantir pleno funcionamento durante o verão, uma vez que o sistema é responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.