Vacinação contra a Covid-19 ocorrerá em postos específicos Bea Silva / Divulgação

Publicado 29/11/2022 14:23 | Atualizado 29/11/2022 16:35

Rio – A Secretaria Municipal de Saúde vai retomar, nesta quarta-feira (30), a aplicação da D2 de CoronaVac contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos após o recebimento de 27 mil doses. Dessa forma, todas as crianças dessa faixa etária que já se imunizaram com a 1ª dose poderão ir aos postos de saúde garantir a segunda aplicação.As vacinas serão ofertadas em unidades específicas, conforme lista disponibilizada nesteA paralisação da aplicação da 2ª dose do imunizante foi comunicada pela pasta no dia 10 deste mês, após a suspensão de novos repasses pelo Governo Federal . A primeira dose, paralisada desde o dia 26 de outubro , continua suspensa devido à pequena quantidade de doses na remessa recebida. A SMS não informou sobre a previsão de chegada de novas doses.

Indicadores mostram tendência de alta para a doença



Apesar da D1 de Coronavac continuar suspensa para esta faixa etária, a D2 retorna em boa hora. Na última sexta-feira (25), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que os indicadores precoces da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro seguem com tendência de alta . A análise considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 45 (6 a 12 de novembro) e 46 (13 a 19 de novembro). No período analisado, o número de casos por início dos sintomas passou de 23.259 para 26.794, o que representa um aumento de 13,78%.Atualmente, as taxas de positividade de antígeno e RT-PCR mantêm a tendência de alta. Entre os dias 13 e 19 de novembro, foram realizados 36190 testes de antígeno (5.170 por dia em média), sendo a positividade de 31%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados 3.380 (média de 482 exames por dia), com positividade de 40%. Na semana de 06 a 12 de novembro, a positividade dos testes de antígeno estava em 32%, e a dos exames de RT-PCR, em 33%.Os atendimentos de casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual também tiveram aumento de 61% no período analisado. Na semana de 13 a 19 de novembro, foram registrados 1.193 atendimentos, sendo 1.106 adultos. Já na semana de 6 a 12 de novembro, foram 838 atendimentos, sendo 738 de adultos.As solicitações de leitos para tratamento da Covid-19 também seguem com aumento, com média de 31 pedidos por dia, sendo 13 para UTI e 18 para enfermaria. Na semana de 6 a 12 de novembro, a média de solicitações era de 20 leitos por dia, sendo 11 para enfermaria e 10 para UTI.Na última onda causada pela variante Ômicron, em janeiro e fevereiro de 2022, a média diária de solicitações de leitos chegou a 177, incluindo enfermaria e UTI. Já no pico da onda causada pela variante Gama, em março de 2021, a média diária chegou a 422 solicitações.