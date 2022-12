Dois suspeitos ficaram feridos em um confronto com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (2), em Brás de Pina, Zona Norte - Divulgação / PMERJ

Dois suspeitos ficaram feridos em um confronto com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (2), em Brás de Pina, Zona NorteDivulgação / PMERJ

Publicado 02/12/2022 12:48

Rio - Dois homens foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar (PM), ocorrido na madrugada desta sexta-feira (2), em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. As identidades deles não foram divulgadas.



De acordo com a PM, agentes do 16ºBPM (Olaria) realizavam um patrulhamento pela Avenida Brás de Pina quando se depararam com dois homens armados, que estavam em uma moto. Ao avistarem os policiais, os suspeitos dispararam contra os agentes, que precisaram reagir.



Após o confronto, os dois supostos criminosos foram encontrados feridos, sendo socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular, Zona Norte. O estado de saúde de ambos não foi divulgado.



Com a dupla, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, munições, duas granadas, um cinto tático, um rádio comunicador, um coldre e um porta carregador.

A ocorrência foi registrada na 38ª DP.