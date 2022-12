Momento em que a vítima é socorrida pelos bombeiros - Centro de Operações Rio / Reprodução

Momento em que a vítima é socorrida pelos bombeirosCentro de Operações Rio / Reprodução

Publicado 05/12/2022 09:10

Rio - Familiares e amigos se despedem de João Paulo Sodré Campos Amaral, de 29 anos, na próxima terça-feira (6), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O homem morreu na última sexta-feira (2), ao ser atropelado por uma viatura do Corpo de Bombeiros , na Avenida das Américas, sentido Recreio, na Zona Oeste da cidade. O sepultamento da vítima está previsto para às 13h.

O acidente aconteceu quando militares retornavam de uma ocorrência de incêndio e seguiam para outra de colisão, em um veículo do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), e João atravessava a pista seletiva do BRT fora da faixa . A vítima chegou a ser socorrida de helicóptero pelos bombeiros, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.