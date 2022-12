Homens do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelo motorista desaparecido - Marcos Porto / Agência O Dia

Segundo a corporação, equipes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica continuam a vasculhar a área com auxílio de embarcações, mergulhadores e Rio - Militares do Corpo de Bombeiros iniciaram, nesta terça-feira (6), o terceiro dia de buscas pelo motorista e o carro que caíram no rio Guandu , após o veículo colidir com a mureta da Ponte Heitor Frutuoso, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio, no último domingo (4). A procura pela vítima e o veículo continuam ininterruptamente desde as primeiras horas após o acidente.Segundo a corporação, equipes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica continuam a vasculhar a área com auxílio de embarcações, mergulhadores e drones com câmeras térmicas

Um posto de comando foi montado no local, para coordenar a operação, que já dura mais de 48 horas. Até agora, somente um para-choque foi encontrado, possivelmente do carro desaparecido. Não há previsão para o término das buscas.



No momento do acidente, o motorista passava pelo local conhecido como Ponte Lagoinha, que liga os municípios de Nova Iguaçu e Seropédica, quando perdeu o controle da direção, se chocou a mureta e caiu nas águas.



Ainda de acordo com os bombeiros, devido à forte correnteza, o veículo pode ter sido arrastado para outro local, por isso, as equipes se deslocam para procurar em diversas partes do rio.