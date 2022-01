Dona Maria das Graças - coluna Isabele Benito - Divulgação

Dona Maria das Graças - coluna Isabele Benito Divulgação

Publicado 05/01/2022 06:00

O título deste texto não é meu, mas da Dona Maria das Graças da Silveira Rabelo, de 67 anos, moradora do Tanque, em Jacarepaguá. Ela é a personagem desta coluna de hoje e mostra que nada adianta virar para 2022 se os problemas ainda do ano passado não foram resolvidos.



Em tratamento de um câncer que começou no lado direito do rosto e que já evoluiu para os pulmões e para o fígado, Dona Graça, como é chamada, está há quase um ano aguardando a liberação do medicamento Lenvima 24mg, que custa R$ 25 mil. Ela não sabe o que fazer pra conseguir o remédio. Ela não tem esse dinheiro! Até pra Justiça ela recorreu, conseguiu a penhora das contas do estado, mas até agora nem a cor da grana…



Parece história repetida, entre tantas que a gente já contou por aqui, mas não… É mais uma pessoa lutando pela vida!

“Faço tudo do meu tratamento no Pedro Ernesto, mas esse remédio é fundamental para mim, para que a doença não evolua aí dá mais”, conta Graça.



É muito triste saber que alguém vive assim, de mãos atadas… Dona Maria das Graças quer viver! E ninguém tem o direito de sentenciar a vida de alguém dessa forma. A gente quer saber se o problema é burocrático, até porque o remédio não é barato, precisa de licitação, tudo isso que a gente já tá cansado de ver por aí… Mas é preciso entender o porquê.



A coluna foi atrás da Secretaria Estadual de Saúde, que explicou que o trâmite jurídico já foi resolvido, já que ela ganhou o processo e tem todo o direito de pegar o dinheiro da medicação. Agora a questão é com advogados ou procurar a defensoria pública para a retirada do remédio diretamente no Hospital Pedro Ernesto.



Vamos seguir em cima, pela saúde de Dona Graça e de todo mundo que precisar!









PINGO NO I

Ihhh… O pau quebrou ontem nos comentários da live do prefeito Eduardo Paes, que é claro optou pelo bom-senso e cancelou o Carnaval de rua. Não tinha outra saída, tem que fazer isso mesmo, Carnaval de rua não tem como controlar…



Mas a briga nesses comentários entre os que são a favor da decisão e os que são contra chega a ser engraçada de tão bizarra… É claro que todo mundo tem o direito de se manifestar, dar a sua opinião, mas pra isso não precisa agredir! Surreal.



Você pode não gostar da festa, nem na rua ou na avenida, mas tem que concordar que os desfiles são importantes para a Economia da cidade, assim como o Réveillon.

“O que importa é Saúde e Educação”. Com certeza! E a gente vai tá aqui pra cobrar que todos os protocolos serão seguidos não só na Sapucaí, mas em todos os lugares onde tem aglomeração liberada, sejam em estádios ou outros eventos.



A cidade precisa de receita… Então, bora colocar o Pingo no I… Que a gente consiga ano que vem se reunir na maior manifestação popular do mundo! Estamos todos com saudades… Mas agora é foco na saúde! Quer assistir desfile? Vai vacinar!