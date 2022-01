Tá bonito! Canteiro de girassóis enfeita o Centro do Rio - Arquivo pessoal

Publicado 07/01/2022 07:00

Mais uma vez a nossa batalha é essa…

Há quanto tempo a gente espera por isso, né?

O calendário de vacinação para crianças finalmente saiu, mas tem que chegar o principal: a agulhada no braço dos pequenos.

É claro que já ter um “DIA D” e uma “HORA H” é muito importante, principalmente no combate ao vírus, mas também contra o vírus da desinformação e da ignorância.

É absurdo imaginar que no século XXI tenha gente descredibilizando algo que foi e é até hoje fundamental para a vida das crianças!

Dar ibope pra negacionista? Não mesmo! A gente não tem tempo pra isso!

O negócio sempre foi e sempre vai ser acreditar na ciência. Teorias da conspiração, nessa altura do campeonato, não vai rolar mesmo. Aliás, nunca rolou…

Que as vacinas cheguem o quanto antes, pra que filas de pequenos se formem, para quantas doses forem necessárias!

E você que ainda diz “ah, mas não tem necessidade de vacinar criança”, para de papo furado, chega de ser massa de manobra e vai vacinar logo! São 2 anos de pandemia, já dá pra saber bem o que é ou não perigoso nessa loucura toda que vivemos.

Sem medo de ser feliz, criançada! Bora proteger, papais!

3,2,1… É VACINA NO BRAÇO!

PINGO NO I

“Ih, olha lá a menina que nasceu na Linha Amarela!“

É assim que a pequena Liz, que chegou nesse mundão anteontem, tá conhecida pelos corredores da maternidade…

A gente até queria ter foto ou filmagem da história que a gente vai falar agora, mas foi tão corrido que eles só têm registrados na memória pra contar!

Parecia cena de novela, mas não. Foi vida real mesmo! Por volta de cinco da manhã, Liz chegou com tudo! Não quis nem saber e nasceu dentro do carro. Só deu tempo do papai Luiz Henrique Araújo parar no acostamento de uma das vias mais movimentadas da cidade…

A sorte é que ainda estava amanhecendo, então não tinha trânsito.

“Foi uma loucura, nem eu acreditava direito. Na hora eu estava fora de mim, mas deu tudo certo”, conta a enfermeira Geysa Vargas, agora mamãe da Liz, que entrou na maternidade com a pequena nos braços.

Pô, que história hein?! De tirar o fôlego de qualquer um! O momento do nascimento de uma criança já é histórico, sendo dessa maneira então, é pra virar até filme!

Então, bora colocar o Pingo no I…

Essa já provou que tem personalidade hein! Chegou chegando, bagunçando a zorra toda… Muita saúde pra bebê e felicidades para os papais!

TÁ BONITO!

Em meio ao abandono na região da Rodoviária Novo Rio, esse canteiro me chamou muita atenção.

Que cuidado, que carinho aos nossos olhos ver tantos girassóis plantados num lugar tão movimentado de carros e prédios como o Centro.

Este pedacinho de natureza mostra o quanto o Rio é resistente às pauladas que leva diariamente… Flor é renascimento, se for girassol então, é luz pura!

E é nisso que a gente precisa acreditar: na esperança de que dias mais iluminados chegarão à essa cidade.

Eu não sei quem plantou essa obra de arte, mas me faz um bem danado passar ali e vê-las.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora cultivar, meu povo, e tenho dito!