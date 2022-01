Karla de Lucas (E) e o Projeto Bichinho Feliz - Divulgação

Publicado 10/01/2022 00:00

Um aplicativo recebeu uma denúncia pra lá de interessante…

Dentro de um carro, passando pelo posto de testagem para Covid-19 Drive-Thru da Barra da Tijuca, o motorista do aplicativo vê a fila enorme de carros e fala:

"Tudo armação para fechar tudo de novo. Eles acham que a gente é bobo! É por isso mesmo que eu não tomei nenhuma dose dessa vacina e nem vou tomar. Vacina feita nas coxas."

E não é a primeira vez que isso acontece. Vários relatos de discursos negacionistas são denunciados diariamente nos aplicativos!

Eu mesma já fiz isso uma vez…

Cada um pode ter a sua opinião, ninguém tá falando disso, mas quando a gente trata da saúde dos outros e que você vai ficar dentro de um carro em que os próprios aplicativos exigem cuidados com os protocolos, ter esse tipo de discurso deixa o próprio passageiro inseguro.

Passaporte da vacina deve ser exigido em todos os lugares, principalmente para quem presta serviços para outras pessoas, num espaço tão limitado como um veículo!

Se o motorista machão colocasse somente a vida dele em risco, tudo bem… É uma decisão única e exclusivamente dele. Mas não! Ele coloca a vida de todos aqueles que ele transporta também!

"Na hora que ele falou isso, foi um choque. Porque você espera encontrar tudo, menos alguém tão ignorante daquele jeito. Ainda bem que estávamos de máscara e logo que saímos de carro nos enchemos de álcool", conta o passageiro que passou pela situação e prontamente reclamou no aplicativo.

É… O motorista de 51 anos, como ele mesmo fez questão de gritar, disse que já viu de tudo nessa vida. Ele pode até ter visto de tudo, mas pelo jeito aprendeu foi nada.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Olha só, ninguém aguenta mais chuva nesse Rio de Janeiro! Cadê o verão de verdade? Até isso tiraram do povo.

Todo mundo achou que depois de um 2021 chuvoso pra caramba, 2022 começaria com bastante sol, praia, mate gelado, biscoito de polvilho… Tudo que faz um carioca feliz.

Mas não… Desde a virada que tá chovendo nessa cidade. Não há quem aguente um fim de semana como esse que passou!

Se janeiro já tá assim, eu não quero nem imaginar o resto do ano… São Pedro, com todo respeito ao senhor, qual é a implicância?!

E não adianta chegar e falar: "ah, eu tô adorando o clima assim, pode ficar pra sempre".

Para com isso, hein! Vamos ter problemas sérios por aqui! Rsrsrs

Bora colocar o Pingo no I…

Brincadeiras à parte, nada é por acaso. Até a galera lá de cima sabe que o melhor a se fazer, seja nesse tempo ou não, é ficar em casa!

TÁ BONITO!

Quando o trabalho é feito com amor, nada pode dar errado, né?

No último sábado, minha amiga Karla de Lucas promoveu mais uma feira de adoção do projeto "Bichinho Feliz",' no Shopping Via Brasil, e dessa vez só com animais rejeitados: os velhinhos, os deficientes, os adultos e até os pretinhos… É, infelizmente os animais também sofrem com o racismo. Surreal!

Foi um sucesso! De 15 animais, 7 já foram adotados. E a gente tá na torcida para que os outros também encontrem uma família logo.

"Esse é o meu trabalho: transformar vidas", afirma Karla.

E que transformação, hein? É mais que trabalho, é amor verdadeiro! Quem conhece, sabe bem o tamanho do amor que ela sente por essas fofuras.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É pra ficar com o coração quentinho, e tenho dito!