Publicado 12/01/2022 00:00

"Ih, mas será que vai fechar tudo de novo? Vem aí uma nova onda? Ou já chegou?"

O que não falta é questionamento…

O Ano Novo chegou com mais perguntas do que qualquer coisa. A contaminação 70% maior dessa variante já deixa sua marca.

Não tá poupando ninguém!

Gravidade, segundo os especialistas, só mesmo para quem não vacinou ou completou o quadro de vacinas, mas fato é que mesmo sem gravidade as pessoas têm que se afastar do trabalho por protocolo, e aí é inevitável. Não tem pra onde correr! Aliás, tem sim… Pra casa!

Alguns locais já estão pensando em reduzir o funcionamento por falta de funcionários… Fazer uma espécie de rodízio, tudo pra tentar proteger ao máximo quem trabalha e resguardar os contaminados.

O Ministério da Saúde reduziu o tempo de afastamento, mas mesmo assim, do jeito que a coisa anda, vai faltar gente para determinados serviços em breve!

É Um outro conceito de lockdown... Que ele passe logo... se cuidem!

E não esqueçam: VACINA, VACINA E VACINA!

PINGO NO I

"Eles salvaram o meu dia! No meio daquele temporal, largada pelo motorista de aplicativo em outra saída… Se não fossem eles, eu chegaria ensopada e ainda sem conseguir fazer o teste", contou nossa colega Daniella Muniz.

O dia de ontem foi de aventura para quem foi ao Parque Olímpico realizar o teste para Covid-19… Quem deixou pra ir com os portões fechando, quase se lascou!

Ela contou que chegou próximo das 17 horas e só conseguiu chegar a tempo pro exame lá graças aos seguranças do Parque e de uma van da prefeitura, gratuita, que estava fazendo o transporte!

"Quando eles me viram na chuva, correndo pra achar onde era a testagem, na hora me indicaram essa van com contrato da prefeitura, segundo o que os seguranças disseram. Foi a minha sorte, me deixou quase na porta e ainda me mostrou onde era".

Ponto pra Secretaria, hein… Aqui a gente briga, dá dedo na cara, mas reconhece quando a gestão acerta.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Se foi por acaso, a gente ainda não sabe! Mas foi um golaço de empatia e de prestação de serviço. A coluna vai procurar saber o procedimento, até para divulgar para outras pessoas.

TÁ FEIO!

Falando em vans…

Depois do acidente com a van na Linha Vermelha, na última segunda-feira, a coluna recebeu uma chuva de mensagens com denúncias, de que é lugar que você possa imaginar desse Rio de Janeiro…

As mensagens relatam sempre as mesmas coisas: vans precárias, muitas delas piratas e em alta velocidade.

Essa daqui é só uma:

"As vans da linha 819, trajeto Bangu x Jardim Bangu, fazem o que querem por aqui. Vivem lotadas pra lá e pra cá e ainda esculacham os idosos que precisam do transporte. Nem o direito ao RioCard eles dão", conta um passageiro que pediu para não ser identificado.

Cadê a fiscalização? Quem deveria fiscalizar tá fazendo o que? Só Deus sabe… Ê, vista grossa!

Segundo testemunhas, como todo mundo já viu, a van que caiu da Linha Vermelha estava em alta velocidade, mesmo com toda a documentação em dia.

Infelizmente, uma vida teve que pagar o preço de mais uma irresponsabilidade e falta de cuidado com o povo.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tá tudo errado, o povo sai de casa, não sabe se volta, e tenho dito!