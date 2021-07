UFRJ doa álcool 70 e em gel a municípios da Baixada Fluminense DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 00:00

Em ação social de combate à pandemia da Covid-19, o Instituto de Química da UFRJ faz, esta semana, a entrega de 4,5 mil litros de álcool 70 às secretarias de Saúde de Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As três cidades estão entre as que apresentam no Estado do Rio os maiores índices de mortes decorrentes do novo coronavírus. Todo o material doado será distribuído entre os hospitais públicos da região.

Com a ajuda de voluntários (alunos, técnicos e professores), a UFRJ já produziu toneladas de álcool 70 e em gel, que foram fornecidos gratuitamente para o complexo hospitalar e equipes de limpeza da própria universidade. A iniciativa de apoio às prefeituras da Baixada Fluminense faz parte de um projeto que prevê a produção de 15 toneladas de etanol 70% glicerinado e duas toneladas de álcool em gel.

Publicidade

Com recursos obtidos por meio de edital da 3ª Vara Federal de Sao Joao de Meriti, o complexo de laboratórios que compõem o Pólo de Xistoquímica (Instituto de Química - UFRJ) foi adaptado para produção de álcool 70. A unidade piloto de bioprocessos do Laboratório de Biotecnologia Microbiana (LaBiM) agora tem capacidade para produzir e envasar, aproximadamente, 200 litros do produto, a cada hora. Já o Laboratório de Reatividade de Hidrocarbonetos, Biomassa e Catálise (LARHCO) passou a produzir, diariamente, 400 kg de álcool em gel. A logística de entrega dos insumos e da produção foi realizada em parceria com a Prefeitura Universitária da UFRJ.