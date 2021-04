Portal da Transparência de Mesquita alcança marca de mais de um milhão de acessos Márcio Maio / PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021

O Portal da Transparência de Mesquita alcançou um grande feito na última semana. Criado em 2017, ele já teve mais de um milhão de acessos desde então. Na avaliação do controlador-geral do município, Nicola Palmieri, esse é o resultado de uma relação de confiança que se estabeleceu entre o governo municipal e a população.

"Sempre enxergamos a necessidade de um Portal da Transparência de Mesquita eficaz. Até porque é um instrumento importantíssimo para garantir a credibilidade na gestão pública. Mas, para isso, é preciso que seja claro, de fácil consulta e que tenha, de fato, as informações que promete", atesta.

A marca de mais de um milhão de acessos veio pouco menos de um mês depois de outra conquista do Portal da Transparência de Mesquita. A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou, dia 15 de março, o resultado da 2ª edição da Escala Brasil Transparente (EBT) - Avaliação 360°. A análise indicou Mesquita com nota máxima (10) na iniciativa, que avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação e de outros normativos sobre transparência pública. Além de Mesquita, só um município do Rio atingiu a nota 10, que foi São Pedro da Aldeia.

Outro reconhecimento veio ano passado, quando Mesquita ficou em primeiro lugar em levantamento do Ministério Público do Estado Rio para avaliar a transparência na divulgação de dados da administração pública.

"Temos, por exemplo, legislação atual em prol da estrutura de controle interno, regulamentamos Lei de Acesso à Informação, investimos no portal e realizamos outras ações na busca por facilitar o acesso à informação até mesmo para as pessoas com menos familiaridade com finanças públicas", aponta Rogério Muniz, ouvidor e subcontrolador-geral e gestor do portal.