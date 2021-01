O novo secretário municipal de Cultura e Turismo de São Gonçalo, vereador reeleito Lucas Muniz (PP), de 27 anos, o mais jovem entre os edis Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/01/2021 14:19 | Atualizado 03/01/2021 14:31

duras críticas por parte dos profissionais do setor cultural (leia Capitão Nelson negou a intenção de extinguir a Secretaria de Cultura e Turismo, atribuindo o fato a um "erro na publicação do Diário Oficial" que tornava a pasta uma Subsecretaria da Secretaria de Esportes e Lazer (leia vereador Lucas Muniz, 27 anos, reeleito no último pleito pelo PP. O prefeito garantiu todo o apoio e incentivo ao setor durante seu mandato e adiantou como uma das prioridades a reabertura do Teatro Municipal Palhaço Carequinha, além de um canal de comunicação com toda a classe artística para atender às demandas da área. SÃO GONÇALO - Após 24 horas de reações públicas epor parte dos profissionais do(leia AQUI ), o prefeito, atribuindo o fato a umque tornava a pasta uma Subsecretaria da Secretaria de Esportes e Lazer (leia AQUI ) - já corrigido em segunda edição - e nomeou secretário o, 27 anos, reeleito no último pleito pelo. O prefeito garantiu todo oao setor durante seu mandato e adiantou como uma dasa reabertura do, além de umcom toda a classe artística para atender às demandas da área.

Segundo Capitão Nelson, Lucas Muniz teria recebido o convite para assumir a Secretaria de Cultura há uma semana e, inclusive, participara de uma reunião com o secretariado na última segunda-feira.

Publicidade

"Fui surpreendido, assim como todos os gonçalenses, com o D.O. que extinguiu a Cultura, pois havia sido convidado por Capitão Nelson para assumir a pasta. Ao ligar para o prefeito, ele me garantiu que estava mantido o convite e que contava comigo para realizarmos um trabalho jamais visto em nossa cidade", afirmou.

O novo secretário promete reforçar o diálogo com a classe, respeitando os artistas e os trabalhadores da cultura. “Teremos muito trabalho pela frente, entre eles a prestação de contas da Lei Aldir Blanc e um teatro para entregar de fato à população. Trabalharei o quanto for preciso para corresponder à confiança depositada pelo Capitão”, garantiu.

Publicidade

Um dos mais severos críticos à medida revogada foi Alberto Rodrigues, poeta e produtor cultural, idealizador e coordenador do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo). Ele questionou a escolha pára titular da pasta. "Lógico que o que a classe almejava era alguém com currículo e vivência cultural assumindo o cargo. Entretanto, os fazedores de arte e cultura estão dispostos a colaborar para que a desmarginalização, potencialização e descentralização não retroceda ainda mais, como já vem acontecendo, e o segmento seja fortalecido pela lei Aldir Blanc. Se o secretário se dispuser realmente a dialogar com a classe, com certeza avançaremos. Ações impopulares de governos conservadores alvoroçam os movimentos sociais e nos obrigam à organização para luta", disparou.

Graduando em Administração, Lucas Muniz foi reeleito vereador pelo PP no pleito de novembro passado. É o vereador mais jovem da história de São Gonçalo. “A Secretaria de Cultura exerce um importante papel social e de políticas públicas na formação do indivíduo. Artistas e trabalhadores de Cultura precisam e serão respeitados em seu fazer artístico”, finalizou.