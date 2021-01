Ele é o suplente do vereador reeleito Lucas Muniz, que se licenciou para assumir a Secretaria de Turismo e Cultura Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 21/01/2021 21:47 | Atualizado 22/01/2021 13:06

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal deu posse a Ubirajara Santos de Oliveira, conhecido como Evangelista Ubirajara Santos (PP), que entra no lugar do vereador reeleito Lucas Muniz, licenciado da atividade parlamentar para exercer o cargo de secretário municipal de Turismo e Cultura.

Com perfil conservador, o novo edil é evangélico e se diz comprometido com causas sociais. Cadeirante, ele quer ampliar o combate às desigualdades no município e apoiar ações que promovam cidadania à população.

“Estou preparado para mais esse desafio em minha vida. Vou trabalhar muito para que nossa São Gonçalo se transforme em uma cidade socialmente mais justa, próspera e igualitária”, afirma o vereador.