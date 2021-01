A reunião contou com 12 dos 16 prefeitos que fazem parte do consórcio Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 27/01/2021 14:20

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson participou da primeira Assembleia Geral Extraordinária do Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense), realizada na segunda-feira (25), no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, no Rio. A reunião contou com 12 dos 16 prefeitos que fazem parte do consórcio. A reativação dos estaleiros gonçalenses entrou em pauta no encontro. Esse é um dos temas que o consórcio pretende potencializar, como forma de gerar empregos e melhorar a economia de toda a região.

Durante o encontro, o prefeito de São Gonçalo conversou com o atual presidente do consórcio, Dr. Sadinoel,ex-prefeito de Itaboraí,. Na pauta, propostas para alavancar a economia do município. “Sadinoel veio me passar algumas orientações e dividir sua experiência. É importante ter essa troca de ideias. É isso que acontece no Conleste, especialmente em prol do desenvolvimento da nossa região”, avaliou Capitão Nelson.

Publicidade

A eleição do novo presidente do Conleste foi adiada por 60 dias. Os prefeitos aproveitaram o encontro para alinhar estratégias para os próximos anos. Durante a reunião, também foram apresentados os resultados do biênio 19/20 e o planejamento para 20/21. Fazem parte do Conleste: Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis.