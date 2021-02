A operação de vacinação foi criticada pela população por atender pessoas de cidades vizinhas. O MP interviu, encaminhando no sábado (6) uma recomendação ao Secretário de Saúde para que fossem priorizados os munícipes gonçalenses. Divulgação

SÃO GONÇALO - Com a previsão de receber nova remessa de vacinas na próxima terça-feira (9), a Prefeitura realizou mudanças no Plano de Ação Municipal de Vacinação. Para garantir que a população local seja imunizada, além de evitar filas, trabalhadores da área de saúde terão que comprovar vínculo com a Prefeitura. Nesta segunda-feira (8), a Secretaria de Saúde imunizou mais profissionais de saúde da rede municipal em seus locais de trabalho. Por enquanto, não haverá vacinação para a população em geral nos postos de saúde. A nova fase de vacinação está prevista para começar na próxima quarta-feira (10), caso se confirme a entrega da nova remessa na véspera. A definição dos locais de imunização dependerá da quantidade de doses que o município receberá. O Ministério da Saúde, contudo, ainda não informou o quantitativo a ser disponibilizado nesta remessa.

As doses da CoronaVac se esgotaram na sexta-feira (5) no município. A operação de vacinação foi criticada pela população por atender pessoas de cidades vizinhas. O Ministério Público interviu, encaminhando no sábado (6) uma recomendação ao Secretário de Saúde, André Vargas, para que fossem priorizados os munícipes gonçalenses.

A vacinação permanece na fase 1. Neste grupo, já foram contemplados os trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas; profissionais dos serviços de saúde das redes pública e privada, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19, a chamada linha de frente. Este grupo começará esta semana a receber a segunda dose da vacina, em seus locais de moradia e/ou trabalho, para concluir a imunização. Ainda nesta fase, quando novas remessas de vacina forem entregues, voltarão a ser vacinados os demais trabalhadores de saúde com comprovação de vínculo a serviço de saúde dentro do município, em unidades das redes pública e privada, além dos idosos com mais de 90 anos residentes em São Gonçalo.

"Todos os profissionais da saúde serão contemplados com a vacinação. Entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas", afirmou a Secretaria de Saúde, em nota à imprensa, que também disse que "as filas registradas nas unidades municipais na última semana foram consequência da alteração feita por outros municípios, que suspenderam a vacinação dos trabalhadores da saúde, o que causou uma demanda excessiva nos postos de atendimento gonçalenses", os quais atenderam o público prioritário advindo de outras cidade.

Todos que se encaixam no perfil do público-alvo desta fase, e que buscam a imunização, devem portar um documento de identidade com foto, além do comprovante de residência. No caso dos profissionais de saúde que não moram em São Gonçalo mas trabalham na cidade, será necessária a comprovação de vínculo ao serviço de saúde no município, com apresentação de documento oficial de identificação ou declaração emitida pelo órgão competente que comprove a devida vinculação.



