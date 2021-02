São Gonçalo

Firjan Sesi abre 3.000 vagas no RJ, sendo 200 em SG, em curso Pré-Enem

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 28/02 para jovens a partir dos 15 anos, com Ensino Médio concluído ou matriculados no segundo ou terceiro ano

Publicado há 1 hora