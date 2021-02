A vacinação contra a Covid-19 prosseguiu nesta quarta-feira de Cinzas (17), em idosos a partir de 83 anos e em profissionais de saúde com mais de 60 anos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 17/02/2021 17:57

SÃO GONÇALO - A vacinação contra a Covid-19 prosseguiu nesta quarta-feira de Cinzas (17), em idosos a partir de 83 anos e em profissionais de saúde com mais de 60 anos, que trabalham em hospitais gonçalenses ou que moram na cidade e atuam em outras localidades. Podem receber a primeira dose nesta nova fase: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, biomédicos e auxiliares e técnicos de saúde bucal.

Diante das denúncias de “vacina de vento” em outras cidades, a Secretaria de Saúde incentiva os acompanhantes de idosos a filmarem e/ou fotografarem a vacinação. Segundo o secretário municipal de Saúde, os profissionais devem sempre exibir a seringa descartável com a dose antes de aplicar o imunizante, para garantir a transparência do processo. "Desde o início da campanha de vacinação contra covid-19, o município de São Gonçalo vem cumprindo o que determina o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, tanto na utilização e reserva das vacinas quanto no atendimento aos grupos prioritários", garante Dr. André Carvalho Vargas.

Na terça (16), foram vacinados 2.126 idosos e 11 profissionais de saúde. Ao todo, São Gonçalo já vacinou 29.272 pessoas até ontem, sendo 21.803 trabalhadores da saúde, 6.032 idosos com mais de 83 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas.

As cinco unidades de saúde funcionam sempre das 8h às 17h para aplicação de vacinas. A Secretaria de Saúde alerta que não há necessidade dos idosos chegarem antes de o posto abrir. Idosos com mais de 90 anos têm prioridade nas filas. Para o sistema drive-thru, a recomendação ao cidadão é buscar o mais próximo de sua residência. Nos últimos dias, o polo Washington Luiz tem registrado uma procura maior que as outras unidades, por ser uma área central.

Calendário para idosos:



. Quarta-feira (17/02) – a partir de 83 anos

. Quinta-feira (18/02) – a partir de 81 anos

. Sexta-feira (19/02) – a partir de 81 anos



Público-alvo e documentação solicitada:



– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário) - identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade - identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação



– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios- identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação



– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo- identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação



Locais de vacinação:



– Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara

– Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Clínica Gonçalense Dr. Zerbini, no Arsenal

– Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade