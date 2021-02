Por Irma Lasmar

Publicado 17/02/2021 18:49

SÃO GONÇALO - Estão abertas as inscrições para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) na cidade. Os interessados devem ter no mínimo 15 anos completos e apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou documento que a substitua, comprovante de residência, carteira de identidade, certificado de Reservista (para homens maiores de 18 anos) e histórico escolar, além de entregar três fotos 3 X 4. Em caso de ausência do histórico, a pessoa poderá passar por uma avaliação.

O ano letivo da rede municipal de Educação de São Gonçalo teve início no dia 8 de fevereiro, inicialmente com aulas de forma remota. Já o sistema híbrido está previsto para ser adotado em março, após análise conjunta do secretariado com os conselhos e os sindicatos e mediante o novo parecer da Secretaria Municipal de Saúde sobre o risco de contágio pelo novo coronavírus. Neste mês, as unidades estão atendendo das 8h às 17h para escolas com dois turnos e das 8h às 20h para as unidades com três turnos.



Em São Gonçalo, 18 escolas oferecem EJA e as matrículas são feitas nas próprias unidades. Veja quais são:



-Colégio Municipal Presidente Castelo Branco – Rua Carlos Gianelli, s/n, Boaçu

-Colégio Municipal Ernani Faria – Rua Oliveira Botelho, s/n, Neves

-Colégio Municipal Estephânia de Carvalho – Rua Bispo Dom João da Mata, 466, Laranjal

-Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos S. Dutra – Rua Capitão Justiniano Pereira Faria, s/n, Alcântara

-Colégio Municipal Amaral Peixoto – Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 09, Lindo Parque

-Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas – Rua Bernardo Faria, s/n, Jardim Catarina

-Escola Municipal José Manna Junior – Rua Manoel Serrão, s/n, Nova Cidade

-Escola Municipal Leonor Corrêa – Rua Cidade de Campos, s/n, Trindade

-Escola Municipal Luiz Gonzaga – Rua Toledo Piza, s/n, Bairro Antonina

-Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Rua João Correia D’Ávila, s/n, Jardim Catarina

-Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti – Rua Cristalina, s/n, Amendoeira

-Escola Municipal Raul Veiga – Rua Joaquim Pereira de Almeida, 14, Raul Veiga

-Escola Municipal Visconde de Sepetiba – Rua Vicente de Lima Cleto, 273, Nova Cidade

-Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba – Rua Silva Porto, s/n, Guaxindiba

-Escola Municipal Mario Quintana – Rua Mentor Couto, s/n, Engenho Pequeno

-Escola Municipal Anísio Spinola Teixeira – Rua Visconde Seabra, s/n, Santa Luzia

-Escola Municipal João Cabral de Mello Netto – Estrada Almirante Pena Boto, s/n, Vista Alegre

-Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes – Estrada das Palmeiras, s/n, Itaúna