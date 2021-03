O prefeito Capitão Nelson (à direita) solicitou ao Governo do Estado a realização de obras para que o local entre em operação Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/03/2021 14:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson acompanhou uma visita técnica de representantes da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), para avaliar a possibilidade de ativar um reservatório localizado na região conhecida como Sítio Maanaim, no Condomínio Fazendinha 1, bairro Santa Izabel. Construída há cerca de dez anos e nunca utilizada, a estrutura possui capacidade para armazenar um milhão de litros de água, que beneficiariam diretamente a população local.



O prefeito Capitão Nelson solicitou ao Governo do Estado a realização de obras para que o local entre em operação. Após as avaliações dos técnicos, as intervenções para ativação devem ser precedidas por processo licitatório, para que seja dado início às obras. Segundo o projeto, a estrutura será abastecida por um booster de alta capacidade, que irá bombear a água do reservatório da Amendoeira para o reservatório de distribuição no Morro do Querosene. A bomba vai fazer com que o sistema seja reforçado e a rede de distribuição ampliada.

A demanda por abastecimento de água na região é crescente. O bairro de Santa Izabel conta atualmente com mais de 55 mil moradores.



O projeto foi desenvolvido há doze anos, mas só agora sairá do papel. O equipamento deve ser instalado no prazo de um ano, próximo à praça da Travessa Margarida, no bairro Trindade, e atenderá cerca de 100 mil moradores de 15 bairros: Mutuá, Mutuapira, Mutuaguaçu, Porto do Rosa, Itaoca, Fazenda dos Mineiros, Salgueiro, Palmeiras, Recanto das Acácias, Luiz Caçador, parte da Trindade, Nova Cidade, Bairro Antonina, São Miguel e Cruzeiro do Sul. O reservatório fica na parte mais elevada do condomínio.